Voor de kust van het Spaanse eiland Majorca werd een bultrug in de problemen gespot. Het dier zat verwikkeld in een visnet en kon haar mond niet meer openen. Gigi Torras, die dinsdag jarig was en meewerkte aan de reddingsoperatie, zei dat ze zich geen beter cadeau kon wensen. ‘Toen we haar bevrijd hadden, gaf ze een teken van dank’, zei ze vol verwondering. Bekijk het in de video hierboven.