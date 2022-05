Alison Van Uytvanck uitgeschakeld op Roland Garros

Alison Van Uytvanck heeft de tweede ronde op Roland Garros niet overleefd. Onze landgenote moest in twee sets haar meerdere erkennen in het Amerikaanse toptalent Coco Gauff. Het 18de reekshoofd in Parijs won met 6-1 en 7-6 (4).

Na een uur en 26 minuten prijkte de 6-1, 7-6 (7/4) eindstand op het scorebord van Court Simonne-Mathieu. Het was het eerste duel tussen de 28-jarige Van Uytvanck en de tien jaar jongere Gauff, die vorig jaar de kwartfinales haalde in Parijs. Zij speelt in de derde ronde (1/16e finales) tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 48) of de Estse Kaia Kanepi (WTA 46).

Voor Van Uytvanck was het de achtste deelname aan het grandslamtoernooi in Parijs. In 2015 verraste ze er met een kwartfinale. De Grimbergse kende eerder deze week meeval in de eerste ronde nadat haar Amerikaanse opponente Ann Li (WTA 67) opgaf bij een 6-3, 3-2 voorsprong.

Van Uytvanck neemt nog deel aan het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Roemeense Monica Niculescu neemt ze het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Danielle Collins en de Kazachse Yulia Putintseva.

Elise Mertens (WTA 32) moest normaal ook vandaag in actie komen, maar zij is automatisch geplaatst voor de derde ronde, nadat haar tegenstandster, de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 69), verstek had laten gaan.