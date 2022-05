Nabestaanden van Sandy Hook en Parkland spreken zich uit: ‘Hoeveel keer nog?’

De schietpartij in Uvalde, Texas waarbij zeker 19 kinderen en twee leraressen vermoord werden op school, dwingt nabestaanden van basisschool Sandy Hook in Connecticut en de middelbare school in Parkland, Florida om hun trauma’s te herleven. Ze roepen op tot actie: ‘Gedachten en gebeden brachten mijn moeder niet terug.’

De schietpartij in Texas is de dodelijkste ‘school shooting’ in de VS sinds 2012. Toen schoot een 20-jarige 20 leerlingen en 6 medewerkers van basisschool Sandy Hook Elementary School in Newtown (Connecticut) dood, nadat hij thuis zijn moeder had doodgeschoten. In de nasleep van de schietpartij probeerde toenmalig president Barack Obama de wapenwetten te verstrengen, maar hij ving bot bij de Senaat.

‘Bijna tien jaar na Sandy Hook –en tien dagen na Buffalo– is ons land verlamd, niet door angst, maar door een wapenlobby en een politieke partij die geen enkele bereidheid heeft getoond om deze tragedies te vermijden’, schrijft Obama op Twitter.

We’re also angry for them. Nearly ten years after Sandy Hook—and ten days after Buffalo—our country is paralyzed, not by fear, but by a gun lobby and a political party that have shown no willingness to act in any way that might help prevent these tragedies. — Barack Obama (@BarackObama) May 25, 2022

Verschillende nabestaanden van Sandy Hook hebben inmiddels al hun medeleven geuit met de families in Uvalde, Texas. Erica Leslie Lafferty verloor haar moeder in de lagere school in Connecticut. Op CNN zei ze dat er inmiddels een netwerk van mensen bestaat die deze gruwel hebben meegemaakt. Ze zullen klaarstaan om hen te ondersteunen. Over de impact liet ze geen twijfel bestaan: ‘Het verandert je leven. Het is verwoestend. Het is traumatiserend, en elke keer als het gebeurt, komt het terug alsof het gisteren was.’

Via Twitter riep Lafferty op tot actie: ‘Gedachten en gebeden brachten mijn moeder niet terug nadat ze werd neergeschoten in een gang in Sandy Hook. Het is meer dan tijd om actie te ondernemen.’

De beelden uit de basisschool Sandy Hook gingen de wereld rond. Foto: AP

‘Mijn hart bloedt voor Texas’, schreef Nicole Hockley in een opiniebijdrage voor de krant USA Today. ‘Ik ken de ondenkbare pijn die de ouders in Texas nu meemaken’, schrijft ze onder meer. Ze verloor bijna tien jaar geleden haar zoontje Dylan in Sandy Hook. De ouders in Uvalde wil ze duidelijk maken dat er een schaduw is geworpen over de rest van hun leven, ‘maar ook in de schaduw kan er hoop leven’. Met haar ngo Sandy Hook Promise strijdt ze voor strengere wapenwetten.

Ook de bibliothecaris Mary Ann Jacob, die op de dag van de schietpartij in Sandy Hook aan het werk was, zegt dat ze gedwongen wordt om die dag opnieuw te beleven. ‘Ik ben ziek van wat jullie vandaag doormaken,’ klinkt het op Twitter. ‘Ik word teruggevoerd naar de brandweerkazerne waar we naartoe werden gebracht na de schietpartij op onze school bijna 10 jaar geleden. Ik vind het zo erg dat die doden onze wereld niet hebben veranderd. Mijn hart is gebroken.’

Overlevers van Parkland: ‘Hoe vaak nog?’

In 2018 kregen de voorvechters van strengere wapenwetten opnieuw op tragische wijze momentum: in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, schoot een 19-jarige student 14 leerlingen en drie personeelsleden dood. De getraumatiseerde scholieren bleven niet bij de pakken zitten. Over het hele land planden de mondige tieners protestmarsen onder de noemer March For Our Lives. Ze kregen steun van sterren als Justin Bieber en actrice Reese Witherspoon. Honderdduizenden Amerikanen kwamen op straat. En toch veranderde er op het terrein bitter weinig. Op één nieuwe wet na: Florida liet toe dat leerkrachten gewapend voor de klas mogen staan.

Voor Fred Guttenberg, die zijn dochter verloor bij de schietpartij in Parkland, is de maat vol. ‘Mensen hebben gefaald. Ik ben er klaar mee. Ze hebben verdomme onze kinderen weer in de steek gelaten, oké? Ik ben er klaar mee. Ik heb het gehad. Hoe vaak nog?’, zei hij aan de Amerikaanse nieuwszender MSNBC. ‘Die ouders moeten nu een begrafenis plannen. Ze moeten een doodskist uitzoeken. Terwijl ze denken: ik heb mijn kinderen enkel naar school gestuurd.’

"They f------ failed our kids again": Father of Parkland school shooting victim reacts to Texas elementary school shooting https://t.co/RdYLvfum24 pic.twitter.com/ObKFsMo41P — MSNBC (@MSNBC) May 24, 2022

Guttenberg bekritiseerde ook de Texaanse gouverneur Greg Abbott voor het goedkeuren van wetgeving vorig jaar die een einde maakte aan de noodzaak voor Texanen om een vergunning te verkrijgen voor het dragen van handwapens. Abbott krijgt op sociale media ook kritiek omdat hij dit weekend samen met gouverneur Ted Cruz aanwezig zal zijn op de jaarlijkse conventie van de National Rifle Association in Houston. Donald Trump zal vrijdag spreken op het evenement van de machtige wapenlobby.

David Hogg, een van de Parkland-overlevers, heeft zich inmiddels omgeschoold tot een van de prominentste activisten tegen wapengeweld. ‘Geen enkele ouder hoort zijn kind op school achter te laten om vervolgens een DNA-test af te nemen om te weten welk kind het hunne is omdat ze aan flarden werden geschoten door een AR-15’, klinkt het hard op Twitter. Hij roept op tot eensgezindheid tussen Republikeinen en Democraten en wil dat wapenverkopers verplicht worden hun klanten door te lichten.

Zijn kompaan Cameron Kasky uit Parkland uitte eveneens zijn verontwaardiging: ‘Stel je eens voor dat je iemand die de horror van Amerikaanse massaschietpartijen niet kent, moet vertellen dat ons antwoord erop bestaat uit kinderen vertellen hoe ze zich zo goed mogelijk moeten verstoppen en dat we extra gewapende agenten op campussen plaatsen, zoals die ene op mijn middelbare school die de benen nam tijdens de schietpartij.’