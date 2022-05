Brusselse galeriehouder getuigt van queerbashing tijdens Pride

‘Twee jongens begonnen me te achtervolgen. Ze riepen dingen, ik antwoordde dat ik hen niet begreep en stapte weg. Toen probeerden ze me vast te grijpen en te slaan’, schrijft de Brusselse galeriehouder Nathan French op Facebook.

Gisteren schreef De Standaard dat een trans jongen, zijn moeder en zus afgelopen zaterdag, na afloop van de Belgian Pride in Brussel, waren aangevallen.

Vandaag schrijft queer galeriehouder Nathan French dat die ook slachtoffer is geweest van queerbashing. ‘Overdag viel het nog mee tijdens de Pride, er waren veel mensen, dat was redelijk oké. Af en toe riep er wel iemand iets naar me, maar dat ben ik wel gewoon’, schrijft Nathan French. ‘Tot er twee jongens mij begonnen te achtervolgen. Ze riepen dingen, ik antwoordde dat ik hen niet begreep en stapte weg. Toen probeerden ze me vast te grijpen en te slaan. De vriendin die bij me was, ging voor me staan. Ze sprak ook enkele toeristen aan om ons te komen helpen. Die zeiden ook tegen de jongens dat ze weg moesten gaan. Ze hebben ons nog achtervolgd tot in het centrum van Brussel.’

‘Terwijl ik later op de Anspachlaan liep, waren er nog meer mensen die dingen naar me riepen. Ik werd ook af en toe bekogeld. Een paar keer probeerde ik in een café binnen te raken, maar de toegang werd mij geweigerd. De buitenwippers hielden me tegen. Ik moest de jas van mijn vriendin aantrekken over mijn tuinbroek, anders wilden ze mij niet binnenlaten. Normaal zorg ik er ook voor dat ik altijd een Uber naar huis kan nemen, maar dat lukte nu niet omdat ik mijn telefoon verloren had. Dus toen ik ’s morgens naar huis stapte, werd ik door verschillende mannen lastiggevallen. Mensen keken me echt aan alsof ik walgelijk was.’

French wil liever geen klacht indienen bij de politie wegens slechte ervaringen in het verleden, klinkt het.