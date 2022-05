‘Niets verpest een gletsjerwandeling zoals een e-mail van je baas.’ IJsland heeft een nieuwe campagne gelanceerd om hun toeristische sector te doen floreren. Zij hebben dé oplossing voor wie moeite heeft om het werk achter zich te laten op vakantie: ‘Laat de IJslandse paarden uw out of office-mails versturen, zodat u in alle rust van uw reis kunt genieten’, klinkt het op de website. Hoe dat in zijn werk gaat ziet u in de video hierboven.

De toeristische overheidsdienst van IJsland, Inspired by Iceland, heeft in november 2021 al eens een opmerkelijke campagnevideo gelanceerd. In de video geeft een IJslandse parodieversie van Mark Zuckerberg, Zack Mossbergsson, een rondleiding door ‘Icelandverse’, een ‘verbeterde, echte realiteit, zonder stomme headsets’.