Het volledige Partygate-rapport van de Britse topambtenaar Sue Gray is gepubliceerd. Premier Boris Johnson heeft in het parlement opnieuw zijn excuses aangeboden.

‘De leidinggevenden, zowel politiek als ambtelijk, moeten de verantwoordelijkheid dragen’, stelt Gray in haar rapport over de lockdownfeestjes in Downing Street. Veel van de bijeenkomsten waren volgens haar niet in overeenstemmig met de toenmalige coronamaatregelen en hadden niet mogen plaatsvinden. ‘Velen zullen misnoegd zijn over het gedrag dat op deze schaal plaatsvond in het hart van de overheid. Het publiek heeft het recht om de hoogste standaarden te verwachten op zulke plaatsen. Dat is duidelijk niet gebeurd.’

Zo was er op 18 juni een feestje waar sommigen ‘excessief alcohol’ hebben gedronken. ‘Een persoon was ziek. Er was een kleine schermutseling tussen twee andere personen.’ Er staan ook opvallende whatsappberichten in het rapport. ‘Ik zal mijn best doen’, reageerde topadviseur Martin Reynolds op een bericht dat mensen beter niet met flessen wijn rondlopen aangezien er net een persconferentie zou zijn. ‘Het lijkt erop dat we ermee zijn weggekomen’, schrijft hij ook op een ander moment.

Over het verjaardagsfeestje voor Boris Johnson in Downing Street 10, waarvoor de premier een boete heeft gekregen, stelt Gray dat de premier niet op voorhand op de hoogte was. Toch blijven er nog vragen. Zo is het afscheidsfeest van medewerkers Dominic Cummings en Lee Cain nooit grondig onderzocht.

Excuses

Boris Johnson heeft in het parlement opnieuw zijn excuses aangeboden aan het hele land. De premier zei dat hij de volledige verantwoordelijkheid opneemt. Maar hij verdedigde zich ook. Hij gelooft dat zijn medewerkers goede, hardwerkende mensen zijn die lange uren klopten. Mensen bedanken die vertrekken, vindt hij niet meer dan normaal.

Wel geeft de premier toe dat de regels niet altijd gevolgd waren, zoals hij eerder had gezegd. Sommige bijeenkomsten duurden zeer lang. Hij zegt dat hij dat niet wist, en ook niet op de hoogte was hoe die waren verlopen. ‘Ik was verrast en geschokt.’

‘Mijn aanwezigheid op deze momenten, die kort waren, worden niet als een inbreuk beschouwd’, verklaarde hij. ‘Maar dat was duidelijk niet het geval bij sommige van deze bijeenkomsten nadat ik was vertrokken en andere bijeenkomsten toen ik niet aanwezig was.’

De premier zei ook dat hij zijn les geleerd heeft.

In januari publiceerde Gray al een ingekort verslag in afwachting van het politieonderzoek, nu is de volledige tekst vrijgegeven. De Londense politie heeft inmiddels meer dan 120 boetes uitgeschreven tegen tientallen werknemers.