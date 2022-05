Vincent Kompany ook in beeld bij Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach zou verregaande interesse tonen in Anderlecht-coach Vincent Kompany, meldt Het Nieuwsblad. De Duitse subtopper kende een matig seizoen met een tiende plaats in de Bundesliga en zette coach Adi Hütter vorige week op straat.

Mönchengladbach wil snel een nieuwe trainer aanstellen. De naam van Lucien Favre (ex-Dortmund) wordt ook genoemd, maar Vincent Kompany zou helemaal bovenaan op de shortlist staan.

Het is niet de eerste club waaraan de coach van Anderlecht gelinkt wordt. De laatste weken toonden naar verluidt ook Burnley (dit seizoen gezakt naar de Championship, de tweede klasse, in Engeland, red) en Wolfsburg interesse. Die laatste club wordt het alvast niet, want daar is Niko Kovac (ex-Monaco) dinsdag aangesteld. Bij Burnley is Kompany wel nog kandidaat.

De toekomst van Kompany bij Anderlecht is niet meer zo zeker. De coach van paars-wit sprak in het verleden altijd over ‘het proces’ en geduld, maar liet afgelopen weekend na de laatste competitiematch tegen Club Brugge uitschijnen dat het geen zekerheid is dat hij volgend seizoen nog coach is in Brussel.