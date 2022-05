Luc Sels over gastcollege Tom Van Grieken: ‘Iemand het woord geven is niet hetzelfde als gedachtegoed normaliseren’

Dinsdag gaf Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken voor het eerst in de geschiedenis een gastcollege aan de KU Leuven. Rector Luc Sels: ‘Mij is geen toestemming gevraagd.’

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken mocht gisteren op de KU Leuven een gastcollege geven voor het vak ‘Politieke actualiteit’ over het thema: ‘Cordon sanitaire: vloek of zegen voor het Vlaams Belang.’

KU Leuven-rector Luc Sels wilde gisteren niet reageren op de komst van Van Grieken, maar schrijft op Twitter: ‘Academische vrijheid betekent ook dat docenten vrij zijn in hun keuze van lesmateriaal alsook om gastsprekers uit te nodigen. Logischerwijs is mij dus voor het gastcollege van Van Grieken geen toestemming gevraagd en heb ik ze niet te geven’, aldus Sels. ‘Iemand het woord geven is niet hetzelfde als diens gedachtegoed “normaliseren”. Beschaafd debatteren en argumenteren blijft een bouwsteen van ons samenlevingsmodel. Academici hebben daarin een voorbeeldfunctie.’

‘Een cordon rond racisme en discriminatie blijven nodig. En ja: Vlaams Belang is en blijft een partij die staat voor racisme en discriminatie. En dat zullen we aan KU Leuven nooit normaliseren.’

Sels wil naast zijn tweets geen commentaar geven over het gastcollege.

Noch de rector, noch de decaan Steven Eggermont (faculteit Sociale Wetenschappen) was op de hoogte van de komst van Van Grieken. Navraag leert dat dit ook niet nodig was. Wanneer een professor er geen publiek toegankelijke lezing van maakt, vallen de inhoud van de les en de spreker onder de academische vrijheid.

Steven Eggermont reageerde teleurgesteld op Twitter: