Ricky Gervais onder vuur door transfobe opmerkingen

De nieuwe Netflix-special SuperNature van Ricky Gervais heeft kritiek gekregen vanwege transfobe opmerkingen. De Amerikaanse lgbtqi-rechtengroep Glaad noemt zijn show ‘gevaarlijk’.

In de eerste vijf minuten van de Netflix-special, die dinsdag werd uitgebracht, begon Gervais met een reeks opmerkingen over trans vrouwen. Onder meer over hun gebruik van voornaamwoorden en gescheiden toiletten. ‘Ik mag lachen met kanker, de Holocaust en pedofielen’, zegt Gervais in zijn stand-upspecial. ‘Maar niet met gender of trans mensen. Het is alsof ze geen humor hebben. Ze willen gelijk behandeld worden? Net daarom maak ik grappen over hen!’

Kort daarna grapt hij over ‘ouderwetse vrouwen. Zij zijn degenen met baarmoeders. Die verdomde dinosaurussen. Ik hou van de nieuwe vrouwen. Ze zijn geweldig, nietwaar? De nieuwe die we de laatste tijd zien. Die met baarden en lullen.’

De Amerikaanse lgbtqi-rechtengroep reageert: ‘We keken naar Ricky Gervais’ comedyspecial op Netflix zodat jij dat niet hoeft te doen. Het zit vol met gevaarlijke en transfobe tirades die zich voordoen als grappen. Hij verspreidt ook onjuiste informatie over HIV.’

‘Terwijl Netflix de thuisbasis is van enkele baanbrekende lgbtqi-shows, weigert het om zijn eigen beleid in komedies te handhaven’, zegt Glaad nog in een verklaring.

Alexis Rangel, beleidsadviseur van het National Center for Transgender Equality, zei dat grappen over trans personen kunnen leiden tot discriminatie en fysiek geweld. ‘Deze grappen zijn niet grappig, en ze kunnen meer schade aanrichten dan alleen kwetsen.’

‘In het echte leven steun ik natuurlijk transrechten’, zegt Gervais later. ‘Ik steun alle mensenrechten, en transrechten zijn mensenrechten. Leef je beste leven. Wees het geslacht dat je voelt dat je bent. Maar, dames: verlies de lul.’

Gervais en Netflix hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.