De Democratische senator Chris Murphy gaf een emotionele speech over de schietpartij in Texas, waarbij onder meer 18 kinderen zijn omgekomen. Hij smeekte zijn collega’s om actie te ondernemen. ‘Dit gebeurt alleen in de VS’. Ook basketbalcoach van Golden State Warriors Steve Kerr reageerde fel. In een persconferentie voor een NBA-match wilde hij niet over basketbal praten, maar haalde hij uit naar de senatoren die weigeren iets te doen aan de wapenwetten in het land. ‘Ik ben het beu’, aldus Kerr.