Zesde geval van apenpokken in ons land

In ons land zijn intussen zes gevallen van een besmetting met het apenpokkenvirus vastgesteld. Dat meldt Sciensano. Er is ook nog één waarschijnlijk geval.

Wie het apenpokkenvirus te pakken heeft, moet in isolatie blijven zolang hij besmettelijk is, zo’n 21 dagen. Hoogrisicocontacten van de besmette personen zullen eveneens zo’n 21 dagen moeten opletten. Tot dan kunnen symptomen verschijnen. Het grootste risico is er voor huisgenoten, sekspartners, zorgverstrekkers en andere nauwe contacten. Hoogrisicocontacten wordt aangeraden extra op te letten rond mensen met verminderde immuniteit, zwangere vrouwen en kinderen.

De eerste Belgische besmettingen konden worden gelinkt aan het fetisjfestival Darklands. Of dat ook geldt voor de drie nieuwe besmettingen, waarvan één nog niet bevestigd werd, geeft Sciensano niet mee. Onder de patiënten zitten momenteel veel homomannen, maar iedereen kan de ziekte krijgen.

Sciensano geeft nog mee dat de epidemiologische situatie in ons land nauwlettend wordt opgevolgd. De Risk Assessment Group (RAG) werkt intussen aan aanbevelingen voor verdachte gevallen en voor contacten van bevestigde gevallen. De komende dagen verstrekt Sciensano op zijn website meer informatie voor zorgverleners.

Twintigtal landen

Intussen zijn in een twintigtal landen buiten de Afrikaanse landen waar de apenpokken gewoonlijk voorkomen besmettingen opgedoken. Tsjechië en Slovenië meldden dinsdag hun eerste gevallen. Dat de ziekte op Europese grond de ronde doet, is ongezien. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten, de VS en Australië zijn gevallen ontdekt.

De symptomen lijken op die van de pokken: koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen en uitslag. Op de huid vormen zich blaasjes, gevuld met helder vocht of pus. Op een gegeven moment breken die blaasjes open en vormen zich korstjes.