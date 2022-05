Twee leerkrachten en 19 kinderen overleefden het niet: ‘Mijn tante heeft haar leven opgeofferd’

Bij de schietpartij in Texas zijn, naast de schutter, 19 kinderen en twee volwassenen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen in het vierde leerjaar, waar twee juffen en verschillende 10-jarigen gedood werden.

Na een schietpartij op een lagere school waarbij al zeker negentien kinderen en twee volwassenen het leven lieten, werden leerlingen en hun ouders opgevangen in het Leon Civic Center in Uvalde, Texas, op zo’n twee kilometer van Robb Elementary School. Bezorgde ouders wachtten er op nieuws over hun kinderen en staan DNA af om mogelijke slachtoffers te identificeren. ‘Er heerst totale verslagenheid’, meldden nieuwsmedia. ‘Buiten vallen ouders en kennissen elkaar in de armen. Luid gehuil weergalmt op de parking.’

Een vrouw huilt op de parking van het Leon Civic Center. Foto: afp

Voorlopig is bekend dat vijftien jonge slachtoffers opgenomen zijn in het Uvalde Memorial Hospital. Het is nog niet duidelijk of daar ook kinderen overleden zijn. Een 66-jarige vrouw en een 10-jarig meisje werden opgenomen in het universitair ziekenhuis van San Antonio en verkeren in levensgevaar.

De slachtoffers

Een van de dodelijke slachtoffers werd geïdentificeerd als de 43-jarige Eva Mireles, een leerkracht in het vierde leerjaar. Haar tante, Lydia Martinez Delgado, heeft haar overlijden bevestigd aan CNN. ‘Ik ben woedend dat deze schietpartijen blijven plaatsvinden’, schreef ze op sociale media. ‘Deze kinderen zijn onschuldig, het hoort niet dat vuurwapens zo gemakkelijk te verkrijgen zijn.’ De juf stond al zeventien jaar in het onderwijs en was getrouwd met een politieagent. Ze hadden samen een dochter en drie honden. Mireles hield van het buitenleven en haar gezin. Ze ging regelmatig hardlopen, hiken en fietsen.

JUST IN: Eva Mireles has been identified as the teacher who was killed in the #Uvalde Texas school shooting this afternoon. She was a 4th Grade Teacher at Robb Elementary.



Photo courtesy the Mireles family for ABC News. pic.twitter.com/uOunvVN3Ao — Tony • GMA (@THETonyMorrison) May 25, 2022

De tweede volwassene die om het leven kwam, was Irma Garcia. De 46-jarige juf stond al 23 jaar in het onderwijs en stond samen met Mireles voor de klas. Haar neef schreef op sociale media dat zijn tante haar leven heeft opgeofferd om de kinderen in haar klas te beschermen. Ze was getrouwd en had vier kinderen.

De 10-jarige Xavier Lopez hield van lachen en muziek, schrijft The Washington Post. Zijn overlijden werd hen bevestigd door zijn moeder. De jongen speelde graag American football en honkbal, maar kon evengoed helemaal opgaan in zijn tekeningen.

Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. His family confirms he died in today’s school shooting. pic.twitter.com/Qp2JatwZ4O — Dillon Collier (@dilloncollier) May 25, 2022

Jose Flores (10) zat in het vierde leerjaar en hield van honkbal, zegt zijn oom aan The Post. De jongen had twee broers en een zus. ‘Hij ging zo graag naar school’, herinnert zijn oom zich.

Aan de lokale nieuwszender KSA zei vader Angel Garza dat zijn dochter Amerie Jo Garza (10) ‘nu hoog vliegt met de engelen daarboven’. ‘Beschouw alsjeblieft geen enkele seconde als vanzelfsprekend. Knuffel je familie. Zeg hen dat je van hen houdt. Ik hou van je, Amerie Jo. Waak over je kleine broertje voor me’, zei hij.

NEW: Third victim from #Uvalde ID’d as 10-year-old Amerie Jo Garza



Her dad: “My little love is now flying high with the angels above. Please don't take a second for granted. Hug your family. Tell them you love them. I love you Amerie jo. Watch over your baby brother for me.” pic.twitter.com/vIMRpjd5sK — Kolten Parker (@KoltenParker) May 25, 2022

Zestien andere leerlingen werden eveneens dinsdag vermoord.