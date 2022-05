Premier De Croo in Davos: ‘Met geld kunnen we niet helpen, met hersenen wel’

Met een focus op halfgeleiders en gezondheid, twee sectoren waarin België bij de wereldtop behoort, trok premier Alexander De Croo naar Davos om investeerders te lokken. Gastspreker en topviroloog Peter Piot waarschuwde ondertussen dat het ‘tijdperk van de pandemieën nog niet voorbij is’.

‘De coronacrisis heeft ons meer dan ooit bewust gemaakt hoe kwetsbaar we zijn. Als we de staat van de wereld willen verbeteren, is gezondheid het allerbelangrijkste.’ Met die boodschap sprak Alexander De Croo (Open VLD) dinsdagavond een publiek van Belgische (en internationale) bedrijfsleiders en wetenschappers toe in hotel Grisha in Davos. De premier verwees daarbij naar de grote ambities van het Wereld Economisch Forum (WEF), en benadrukte de twee grote Belgische troeven om daartoe bij te dragen: onze belangrijke (bio)farmasector én het Leuvens kenniscentrum Imec, dat in de wereldwijde voorhoede loopt in de ontwikkeling van microchips of halfgeleiders.

Met farma en technologie kan ons land ‘impact hebben’, aldus De Croo. Dat België zich tijdens de coronacrisis ontpopte als een van ’s werelds grootste producenten van coronavaccins, zette die boodschap alleen maar kracht bij.

• Een ‘keerpunt in de geschiedenis’, ook voor Davos

De Croo, zichtbaar in zijn sas op het Wereld Economisch Forum, koos niet voor een klassieke toespraak. In plaats daarvan nam de premier de rol van moderator in een gesprek met Pat Gelsinger, de ceo van de Amerikaanse techreus Intel, en de Belgische viroloog Peter Piot, die de Europese Commissie adviseert in de strijd tegen het coronavirus. Voor een publiek van eregasten, onder wie vicepremier Petra De Sutter (Groen), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), havenbaas Jacques Vandermeiren, en ceo’s of voorzitters van grote Belgische bedrijven als Deme, Ageas en Euroclear, gaven Piot en Gelsinger een betoog over hoe technologie de wereld kan helpen bij het verbeteren van gezondheid.

Bureaucratie

Het potentieel van technologie in de gezondheidszorg is enorm, klonk het unisono. Terwijl technologie vandaag vooral wordt gebruikt ‘om de bureaucratie in de gezondheidszorg uit te breiden’, aldus Piot, kan ze in de toekomst helpen bij het vroeger detecteren van ziektes of grootschalige uitbraken, zoals van het coronavirus.

Gelsinger schetste een toekomstbeeld waarin iemands horloge de hartslag monitort en automatisch een afspraak boekt bij de dokter als er onregelmatigheden worden vastgesteld. Op verschillende gebieden, zoals beeldanalyse, verslaat de computer vandaag al artsen, merkten Gelsinger en Piot op. Maar pas als technologie en mens elkaar versterken, boek je echt vooruitgang. ‘Bovendien wil je niet van een robot te horen krijgen dat je kanker hebt’, merkte Piot op.

Behalve technologische ontwikkelingen liggen er grote uitdagingen in het verzamelen van de nodige gegevens om de machines te voeden. Niet alleen moet dat met respect voor de privacy kunnen gebeuren, mensen zullen ook ‘vertrouwen in het systeem moeten hebben’, aldus De Croo.

Van Europa naar Azië, en terug

Met de ontwikkeling van nanochips, waar onder meer Imec aan werkt, kunnen technologisch alvast grote stappen worden gezet. Maar wie chips zegt, zegt sinds corona ook ‘tekorten’. De pandemie stuwde de vraag naar halfgeleiders fors de hoogte in, terwijl wereldwijde aanvoerlijnen dooreengeschud werden. Onder meer de auto-industrie kampt daardoor met ongeziene productievertragingen.

‘Het zijn buitengewone jaren’, zei Intel-ceo Gelsinger. ‘Dertig jaar geleden werd 80 procent van de chips in de VS en Europa geproduceerd, vandaag is dat voor 80 procent in Azië, omdat ze daar, in tegenstelling tot bij ons, bewust gekozen hebben om die industrie aan te trekken.’ Volgens Gelsinger is de wereld ‘wakker geworden’, en moet de focus van de laagste productiekosten worden verlegd naar bevoorradingszekerheid. ‘Just in time is just in case geworden’, klonk het.

Zowel Europa als de VS willen met hun zogenaamde Chips Acts de productie van halfgeleiders opnieuw meer naar zich toetrekken. ‘Europa is een jaar later begonnen, maar staat ondertussen verder dan de VS’, aldus Gelsinger. Zijn bedrijf kreeg onlangs nog miljarden overheidssteun toegezegd om een nieuwe Europese productiesite in Duitsland neer te planten. ‘De premier heeft me nog steeds niet vergeven dat we onze chipfabriek in het verkeerde land zullen bouwen’, grapte Gelsinger. De Croo riposteerde door te vragen dat het afhangt van wat Intel zoekt: ‘Met geld kunnen we je niet helpen, met hersenen wel.’

Tijdperk van pandemieën

Piot waarschuwde op het einde van het debat dat het coronavirus de wereld nog niet uit is – ‘het is niet gedaan als het niet overal gedaan is’. Volgens de viroloog komt er ook na corona nog ‘geen einde aan het tijdperk van de pandemieën’. ‘Uitbraken, zoals van de apenpokken, kunnen we niet verhinderen’, aldus Piot. ‘Maar met de juiste maatregelen kunnen we ze wel sneller onder controle houden.’ Piot hoopt dat de wereld de lessen van covid niet zal vergeten, en zal investeren in paraatheid. Of dat ook zo zal zijn, betwijfelde Gelsinger dan weer. ‘De wereld raakt snel verveeld.’