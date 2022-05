Veroordeelde kinderverkrachter opgepakt: man zat toch niet in Ibiza

De 54-jarige Rony Van Weyenberg, die in ons land veroordeeld werd voor verkrachting van een minderjarige, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, is opgepakt. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

De man werd op 20 mei veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Het hof van beroep beval zijn onmiddellijke aanhouding, maar de politiediensten konden hem niet meer aantreffen op zijn thuisadres.

De man zat blijkbaar bij zijn vriendin in Nederland, en liet op sociale media weten dat hij vandaar naar Ibiza was gevlogen. Hij werd woensdag op de ‘Most Wanted’-lijst met meest gezochte voortvluchtigen geplaatst.

#MOSTWANTED

Wie heeft Rony VAN WEYENBERG gezien ? Veroordeeld op 20-05-2022 voor de verkrachting van een minderjarig.https://t.co/kugAB7qGbw pic.twitter.com/Tns8CId3ok — Opsporingsberichten (@politie_zoekt) May 24, 2022

Maar Van Weyenberg bleek zich toch niet in Ibiza te bevinden: de man werd woensdag opgepakt in Nederland. ‘Sterk werk van ons Belgisch FAST-team en hun collega’s in Nederland’, zegt minister Van Quickenborne op Twitter. ‘Klein detail: hij bleek zelfs niet in Ibiza te zitten.’