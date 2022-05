President Biden: ‘Waarom zijn we bereid te leven met dit bloedbad?’

In het licht van de schietpartij in een Texaanse basisschool, waarbij dinsdag minstens negentien kinderen omgekomen zijn, riep de Amerikaanse president Joe Biden op tot actie. ‘Als natie moeten we ons afvragen: wanneer zullen we in godsnaam het hoofd bieden aan de wapenlobby?’

‘Hoeveel tientallen kleine kinderen, die getuige waren van wat gebeurde, zagen hun vriendjes in godsnaam sterven alsof ze op een slagveld waren?’ Vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Joe Biden in een emotionele verklaring de Amerikaanse bevolking toegesproken. Dinsdag zijn in een Texaanse basisschool minstens negentien kinderen en twee leerkrachten bij een schietpartij om het leven gekomen.

De achttienjarige verdachte raakte eveneens dodelijk gewond, zei de Texaanse gouverneur Greg Abbott eerder, wat de politie bevestigde. Het drama in Uvalde vond plaats rond het middaguur (omstreeks 18.30 uur Belgische tijd) in de Robb Elementary School, op ongeveer 130 kilometer van San Antonio.

Foto: Reuters

‘Tijd om deze pijn om te zetten in actie’

President Biden zei deze bloedbaden kotsbeu te zijn. ‘Als natie moeten we ons afvragen: wanneer zullen we in godsnaam het hoofd bieden aan de wapenlobby?’. De president, die zelf twee kinderen verloor, sprak de ouders van de slachtoffers toe. ‘Een kind verliezen voelt alsof een deel van je ziel wordt weggerukt.’

President Biden vroeg zich af waarom dergelijke schietpartijen enkel in de Verenigde Staten met dergelijke frequentie gebeuren. ‘Waarom zijn we bereid te leven met dit bloedbad?’ De president noemde het idee dat een achttienjarige in een wapenwinkel twee aanvalswapens kan kopen ‘gewoon fout’. Zijns inziens kan niet elke schietpartij worden vermeden met strengere wapenwetten, maar zullen ze wel een positief effect hebben. ‘Het is tijd om deze pijn om te zetten in actie’, besloot hij.

Tot nog toe telde het Gun Violence Archive in 2022 meer massaschietpartijen dan dagen van het jaar: op 144 dagen tijd vonden in de Verenigde Staten 212 massaschietpartijen plaats. Het Gun Violence Archive bestempelt een schietincident als een massaschietpartij als er minstens vier mensen gewond of gedood worden, de schutter niet inbegrepen.