‘Veertien kinderen en leraar omgekomen bij schietpartij in lagere school in Texas’

Bij een schietpartij in een lagere school in de Amerikaanse staat Texas zijn dinsdag verschillende kinderen omgekomen. Dat melden verscheidene Amerikaanse media. Aanvankelijk was er spraken van twee dodelijk slachtoffers, maar gouverneur Greg Abbott van Texas had het op een persconferentie over veertien kinderen en een leraar die zouden omgekomen zijn. Verschillende Amerikaanse media citeren gelijkaardige cijfers.

De schietpartij gebeurde in een lagere school in de plaats Uvalde, een stadje met zo’n 15.000 inwoners op ongeveer 150 kilometer ten westen van San Antonio in de staat Texas.

Het plaatselijke ziekenhuis deelt via Facebook mee dat het 13 kinderen opgevangen heeft. Twee andere slachtoffers waren bij aankomst in het ziekenhuis al overleden, meldt het Uvalde Memorial Hospital nog, zonder verdere details te geven.

De politie heeft de schutter opgepakt, laat ze via Facebook weten, zonder verdere details bekend te maken. Sommige Amerikaanse media laten echter verstaan dat de schutter zelf ook zou omgekomen zijn. Het zou gaan om een 18-jarige die ook zijn grootmoeder zou omgebracht hebben voor hij naar de school trok.

Weldra meer.