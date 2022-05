Huisdieren met obesitas: ‘Het eten gewoon in het bakje doen, is niet altijd een goed idee’

Professor Myriam Hesta en haar team aan de campus van de UGent helpen al een jaar honden en katten met obesitas. De 40 dieren verloren gezamenlijk al 80 kilo.

Professor dierenvoeding aan de UGent Myriam Hesta blikt tevreden terug op het eerste jaar van de Belgische obesitaskliniek voor huisdieren. De 40 honden en katten die afgelopen jaar in behandeling waren bij de kliniek verloren samen al zo’n 80 kilo. Maar er is nog werk aan de winkel. ‘Als we in studies zien dat 50 procent van de honden en 60 procent van de katten overgewicht of obesitas hebben, weten we dat we nog niet alle dieren bereiken. Iedereen is dus welkom’, zegt Hesta.

Een uniek schema

Wanneer de dieren voor een eerste consultatie komen bij het team van Hesta, wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de voeding en de activiteiten. ‘We kijken dan samen met de eigenaar hoeveel gram voedsel het dier mag eten, wat de vermageringssnelheid zou moeten zijn en hoe het dier best gevoed kan worden. Het is niet altijd het beste idee om het eten gewoon in een bakje te doen’, legt professor Myriam Hesta uit.

De voedings- en bewegingsschema’s die de obesitaskliniek opstelt zijn uniek voor elk dier. Die schema’s moeten de honden en katten helpen om hun ideale gewicht te bereiken. Maar ook dat gewicht is voor ieder dier anders, daarom werken ze in de kliniek met een lichaams-conditiescore. ‘Dat is een schaal van 1 tot 9, waarbij 4 en 5 normaal is, 6 en 7 overgewicht en 8 en 9 obesitas betekent. We streven natuurlijk naar die score van 4 of 5’, verklaart Hesta.

Het eerste dat de eigenaars opmerken wanneer de honden en katten gewicht hebben verloren, is hoeveel levendiger en actiever de dieren zijn. Het afvallen heeft daarnaast nog veel meer positieve gevolgen voor de gezondheid. Zo tonen sommige wetenschappelijke studies aan dat honden met overgewicht en orthopedische aandoeningen veel minder gaan manken als ze 5 tot 8 procent van hun gewicht verliezen.

Voederpuzzels

Het is ook belangrijk om de dieren meer te laten bewegen. Voor katten is dat minder evident. Maar daar kent Hesta wel enkele trucjes voor: ‘We werken zo weinig mogelijk met gewone voederbakjes, maar eerder met voederpuzzels. De bedoeling daarbij is dat ze met hun pootje de voeding eruit halen. Daardoor eten ze minder snel en krijgen ze ineens wat beweging.’

Dat soort puzzels kun je kopen, maar ook zelf maken door bijvoorbeeld korrels in lege wc-rollen te steken. Een andere manier om de katten te laten bewegen, is het een voor een gooien van de korrels. In het begin doe je dat van dichtbij. Als de kat gewicht verliest, kun je steeds verder gooien. Belangrijk is eigenlijk vooral dat je het jaaginstinct nabootst’, aldus Hesta.

Ingrijpen voor het te laat is

Er zijn verschillende redenen waarom dieren overgewicht of obesitas krijgen, waar al dan niet iets aan veranderd kan worden. Zo zijn er nu eenmaal bepaalde rassen van honden en katten die meer aanleg hebben voor obesitas, zoals labradors of Britse kortharen. Daarnaast speelt bijvoorbeeld ook leeftijd en sterilisatie/castratie een rol. ‘Dat zijn dingen die je niet kan veranderen, maar wat je wel kan aanpassen, is de voeding en de activiteit. Bij de voeding gaat het vooral om de hoeveelheid en niet zozeer de soort’, zegt de professor dierenvoeding.

‘Mensen beseffen ook niet dat een speculooskoekje, dat voor ons maar iets kleins is, bij de dieren – zeker de kleinere hondenrassen en de katten – al een groot deel van de energiebehoefte dekt’, zegt Hesta. Het is daarom belangrijk om op tijd in te grijpen en liefst overgewicht en obesitas bij honden en katten te vermijden. Dat kan volgens professor Hesta door niet telkens het voederbakje bij te vullen wanneer het leeg is, geen extra snoepjes te geven en niet alleen met volumes te werken, maar het eten ook af te wegen. ‘Veel mensen verschieten als ze kijken op de verpakking wat ze mogen geven en dan afwegen hoeveel dat werkelijk is.’