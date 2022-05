Elise Mertens krijgt plaats in 3de ronde Roland Garros cadeau na forfait van Bouzkova

Elise Mertens (WTA 32) mag zich opmaken voor de derde ronde (zestiende finales) van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Limburgse moest woensdag in de tweede ronde op het Parijse gravel aan de bak tegen de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 69), maar zij laat verstek gaan.

De Belgische nummer 1 versloeg zondag de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 51) in de eerste ronde met 6-3 en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en zestien minuten. In de tweede ronde keek Mertens normaal Marie Bouzkova in de ogen, maar zij zal niet in actie komen. Een officiële reden voor haar forfait is er niet. Mertens, het 31ste reekshoofd, rukt zonder te spelen op naar de derde ronde.

Bij haar zesde deelname aan Roland Garros hoopt Mertens beter te doen dan een stek in de vierde ronde, haar beste resultaat behaalde ze in 2018.

Greet Minnen uitgeschakeld

Na Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska is Greet Minnen (WTA 83) de derde Belgische die struikelt in de eerste ronde. De 24-jarige Kempische verloor van de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31) in twee sets (7-5, 6-3).

Ondanks de nederlaag was Minnen niet ontevreden met haar prestatie. ‘Ik had een taaie tegenstander geloot en had zelf een verstoorde voorbereiding achter de rug, waardoor ik fysiek slechts aan negentig procent zit. Het viel dus veel beter mee dan verwacht.’

Twee weken geleden had Minnen corona opgelopen. ‘Niet dat ik superziek was, maar het kostte me toch enkele dagen training. Eerder dit seizoen had ik in Kazachstan een buikgriep opgelopen, waardoor ik daar in de finale moest opgeven. En in Madrid zat een schouderblessure me dwars. Gezien de omstandigheden – tien dagen geleden lag ik nog in bed, bij wijze van spreken – ben ik dus niet ontevreden over mijn prestatie.’