‘200 lichamen gevonden in kelder van ingestort woonblok in Oekraïense havenstad Marioepol’

In de kelder van een ingestort appartementsgebouw in Marioepol zijn 200 lichamen gevonden in verregaande staat van ontbinding. Dat heeft een medewerker van de Oekraïense overheid verklaard. Volgens Petro Andrjoesjtsjenko, medewerker van de uit Marioepol gevluchte burgemeester, werden de lichamen ontdekt tijdens graafwerken.

Volgens Anton Herasjtsjenk, adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, zouden Russische troepen geprobeerd hebben om de lichamen te laten opruimen door de plaatselijke bewoners. Toen die weigerden, zouden de Russen het massagraf achtergelaten hebben.

‘Doordat de plaatselijke bevolking weigerde de lichamen van de doden te verzamelen en in te pakken, hebben de Russen de plaats verlaten,’ zei Andriushchenko. ‘De lichamen van de doden bleven daardoor op hun plaats. De stank is bijna in de hele wijk te ruiken door gedeeltelijk ontmanteld puin.’

De oostelijke havenstad Marioepol werd zwaar gebombardeerd door het Russische leger. De laatste soldaten in de Azovstal-fabriek, het laatste Oekraïense bolwerk in de stad, gaven zich na een wekenlange belegering eind vorige week over.