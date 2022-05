Remco Evenepoel sprint iedereen uit het wiel voor ritzege en leiderstrui in de Ronde van Noorwegen

Remco Evenepoel heeft de openingsrit in de Tour of Norway gewonnen. De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl was na 174 kilometer tussen Bergen en Voss de sterkste op de hellende aankomst en is meteen de eerste leider.

Met Frederik Muff, Stephen Bassett, Eirik Lunder, Håkon Aalrust, Jokin Murguialday én Jens Reynders kozen zes renners voor het hazenpad op weg naar Voss. Maar veel meer dan vijf minuten kregen ze niet onder impuls van Ineos, Quick-Step en Uno-X.

Al lag het tempo niet spectaculair hoog. Dat had alles te maken met de stevige Noorse tegenwind, waar zowel de kopgroep als het peloton tegen moesten opboksen.

Het was echter wachten tot het begin van de slotklim, 3 km aan 6 procent, vooraleer de vluchters gegrepen werden. Perfect getimed dus, mede dankzij ex-wereldkampioen Mads Pedersen. Die haakte dan meteen af op een voor hem nochtans perfecte aankomst. De Italiaan Luca Colnaghi probeerde het als eerste, maar werd snel gegrepen.

Het Bora-Hansgrohe van Cian Uijtdebroeks (die 9de zou worden) nam vervolgens het heft in handen, maar het was Ineos-kopman Tao Geoghegan Hart die een verschroeiende versnelling plaatste op 700 meter van de streep in Voss. Gevolgd door een actie van Nathan Van Hooydonck. Maar toen kwam dé move van Remco Evenepoel. Die trok de kopgroep op een lint en snelde naar de dubbel: ritzege en leiderstrui. Voor een nog sterk opzittende thuisrijder Tobias Halland Johannessen en de Spanjaard Eduard Prades.