Podcastreeks ‘Zaad zonder naam’ brengt u terug naar de begindagen van de spermabanken

Als je vroeger geen kind kon krijgen, dan was dat de wil van de natuur. Maar toen kwamen de wonderdokters die met zaad van de spermabank konden helpen. Over die begindagen van de spermabanken in ons land gaat de gloednieuwe podcastreeks van De Standaard ‘Zaad zonder naam’.

Cultuurhistorica Tinne Claes zocht hen op: de eerste spermadokters, de eerste donors en donorkinderen en ontdekte een wereld, niet eens zo lang geleden - we spreken over de jaren zeventig, toen haast alles mocht. Claes schreef er het boek over Zaad zonder naam (uitgegeven bij Lannoo) en maakte samen met Wederik De Backer ook de podcastreeks met dezelfde titel.

Dokters getuigen bij haar over de omerta die bestond rond mannen die geen kinderen konden verwekken en hoe zij hen konden helpen met zaad van de brandweermannen uit de naburige kazerne. Kloeke kerels met zelf kinderen die gezond geboren waren. De eerste donors konden dan weer een mooi centje bijverdienen in ruil voor een kleine inspanning. En de ouders, die waren dankbaar en zwegen verder. Vaak ook tegen hun kinderen. Want over de kinderen gingen het nauwelijks in die beginperiode. Dat zij hun biologische vader misschien zouden willen kennen, daar was nauwelijks aandacht voor.

• Beluister de podcastreeks ‘Zaad zonder naam’

Maar intussen is de wereld veranderd, is in vele landen de anonimiteit van de donor afgeschaft (bij ons bestaat die wel nog) of hebben DNA-databanken die anonimiteit ingehaald.

De podcastreeks ‘Zaad zonder naam’ vertelt in vijf afleveringen van 25 minuten het verhaal van telkens één dokter, één moeder, één donor en één donorkind. Ze luisteren naar elkaars verhaal en vertellen over wat het met hen doet. Zo hoopt de podcast begrip los te weken bij vier personen, die dezelfde omstandigheden op een compleet andere manier beleefden: voor de een triomfantelijk pionierswerk, voor de ander een traumatische familiekroniek.

In een bonusaflevering schetsen de makers de stand van zaken rond spermadonatie vandaag de dag.

Het hele project kreeg steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere journalistiek.

De Standaard biedt u vandaag de hele reeks aan in zijn podcastapp. In de dagelijkse nieuwspodcast ‘Vandaag’ hoort u een interview met Tinne Claes door onze collega Veerle Beel over haar historisch onderzoek maar ook hoe de geesten en wetten intussen geëvolueerd zijn.