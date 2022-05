‘Tori en Lokita’ van de Dardennes zal de Gouden Palm niet winnen, maar deze film laat niemand onbewogen

Met Tori et Lokita spelen Jean-Pierre en Luc Dardenne voor de negende keer mee in competitie. Ze kunnen als eersten ooit voor de derde keer een Gouden Palm winnen, na die voor Rosetta en L’enfant in 1999 en 2005. Maar laten we wel wezen, de Belgische broers doen al lang niet meer mee voor de knikkers. De première in Cannes is nog altijd belangrijk om hun film naar de cinema te krijgen (in zo veel mogelijk landen). En het is interessant om te zien hoe hun films resoneren in zo’n collectie van het allerbeste dat de grote auteurs in hedendaagse film te bieden hebben.