David Goffin doorbreekt donkere reeks op Roland Garros, Greet Minnen uitgeschakeld

David Goffin (ATP 48) heeft op het tennistoernooi van Roland Garros de eerste horde genomen tegen Jiri Lehecka (ATP 77). Onze landgenoot haalde het van de Tsjech in vier sets. Greet Minnen (WTA 83) had minder succes: zij werd uitgeschakeld door de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31).

Voor Goffin was het de eerste zege op een grandslamtoernooi sinds zijn vierde ronde op de US Open in september 2020. Onze nummer 1 klopte Lehecka in vier sets: 6-4, 4-6, 6-4 en 6-4 na 2 uur en 48 minuten. Eerder dit jaar in Monte Carlo was Goffin ook al te sterk geweest voor Lehecka. Toen werd het 6-4 en 6-3.

In de tweede ronde treft Goffin de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 27) en de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 52). Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel bij de mannen. Zizou Bergs (ATP 200) sneuvelde in de kwalificaties.

Greet Minnen uitgeschakeld

Na Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska is Greet Minnen (WTA 83) de derde Belgische die struikelt in de eerste ronde. De 24-jarige Kempische verloor van de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31) in twee sets (7-5, 6-3).

Ondanks de nederlaag was Minnen niet ontevreden met haar prestatie. ‘Ik had een taaie tegenstander geloot en had zelf een verstoorde voorbereiding achter de rug, waardoor ik fysiek slechts aan negentig procent zit. Het viel dus veel beter mee dan verwacht.’

Twee weken geleden had Minnen corona opgelopen. ‘Niet dat ik superziek was, maar het kostte me toch enkele dagen training. Eerder dit seizoen had ik in Kazachstan een buikgriep opgelopen, waardoor ik daar in de finale moest opgeven. En in Madrid zat een schouderblessure me dwars. Gezien de omstandigheden – tien dagen geleden lag ik nog in bed, bij wijze van spreken – ben ik dus niet ontevreden over mijn prestatie.’

Alexandrova pakte vooral uit met een dominante opslag. ‘Mijn returns waren niet goed genoeg om haar in de problemen te brengen. Op mijn opslag kon zij dat wel, waardoor ik voortdurend onder druk stond. Op dit niveau zijn het nu eenmaal de kleine dingen die het verschil maken.’