Geen nieuwe omgevingsvergunning voor De Watergroep

Drinkwatermaatschappij De Watergroep krijgt geen omgevingsvergunning voor waterwinning in Rukkelingen-Loon. Dat maakte minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdagmiddag bekend. De inwoners van het Haspengouwse dorp lijken zo hun eerste slag thuis te halen.

Hoewel De Watergroep een hervergunning had aangevraagd om opnieuw 20 jaar aan grondwaterwinning te mogen doen, heeft minister Demir slechts een strikte proefvergunning voor twee jaar toegekend. Bovendien dient De Watergroep zich ook aan een lager pompvolume te houden. De vraag om een bijkomende vierde waterput te mogen installeren, werd geweigerd.

• Als het water zakt, kraken de huizen

Dat is een kleine overwinning voor de inwoners van Rukkelingen-Loon, waar sinds vier jaar een toenemend aantal huizen in de directe omgeving van het waterwinningsbedrijf ernstige schade oplopen. In haar besluit volgt de minister het advies van de Gewestelijke Omgevingscommissie en Natuur en Bos, om het op te pompen debiet te beperken tot 850.000 m³ per jaar. Volgens experten zou dit een absolute bovengrens zijn die verdere materiële en ecologische achteruitgang moet inperken. Al had het volgens de gedupeerde burgers nog drastischer gekund. ‘Het was nog beter geweest als De Watergroep verplicht werd om het debiet in de zomer te verlagen’, zegt inwoner Erika Princen.

Dovemansoren

Tot op heden ontkent De Watergroep dat haar waterwinningsactiviteiten aan de basis liggen van de scheurende huizen. Eind april stelde de burgerlijke rechtbank van Tongeren een onafhankelijk expert aan die tot oktober 2022 de tijd krijgt om alle mogelijke schadefactoren te bestuderen. ‘Veel te lang’, zegt Princen. ‘In de tussentijd kan De Watergroep gewoon haar gang gaan en dreigen onze huizen nog meer schade op te lopen’, waarschuwt ze. ‘De bezorgdheden in de regio vallen niet in dovemansoren’, zegt Demir. ‘Er loopt een burgerlijke procedure om een eventueel oorzakelijk verband aan te tonen tussen de grondwaterwinningen en de scheuren in woningen. Een expert zal daarover moeten oordelen. Tot daar duidelijkheid over is, nemen we voorzorgsmaatregelen.’

Met de nadrukkelijke vraag om een meetsysteem te installeren dat de schade moet monitoren in vijf woningen, lijkt de minister alsnog een vlucht vooruit te nemen ten behoeve van de bewoners. ‘Slechts op deze wijze kan een afdoende zekerheid worden bekomen dat de voorgestelde maatregelen en voorwaarden effectief zijn en tot het voorgehouden resultaat zullen leiden.’