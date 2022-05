Datalek toont mensenrechtenschendingen Oeigoeren aan: ‘Wie ontsnapt, mag doodgeschoten worden’

De kampen waarin duizenden Oeigoeren zijn opgesloten, zijn wel degelijk meer dan ‘scholen’, zoals China ze noemt. Dat moet blijken uit de ‘Xinjiang Police Files’, een enorme hoeveelheid data die hackers vanop Chinese politieservers plukten.

Naast duizenden nooit eerder vertoonde foto’s vanuit de kampen in Xinjiang, kregen de Britse BBC, het Franse Le Monde en andere media eerder dit jaar onder andere interne politie-instructies en werkschema’s van de bewakers toegestuurd. De gegevens zouden bewijzen dat China twee systemen hanteert om Oeigoeren en andere minderheden massaal op te sluiten: heropvoedingskampen én gewone gevangenissen.

De vaste verklaring van de Chinezen voor de instellingen die sinds 2017 in Xinjiang worden gebouwd, als zou het om scholen gaan, wordt ernstig in vraag getrokken. Op verschillende beelden is te zien hoe bewakers knuppels dragen, terwijl Peking altijd beweerd heeft dat er van dwang in de kampen geen sprake was. Bovendien zou uit de gehackte instructies blijken dat bewakers mogen schieten om te doden, als iemand probeert te ontsnappen.

Een detentiecentrum in Dabancheng. Foto: AP

De ‘Xinjiang Police Files’ zouden ook bevestigen dat terrorismeaanklachten als een voorwendsel gebruikt werden om duizenden anderen in gewone gevangenissen op te sluiten. De politiegegevens staan vol met willekeurige, draconische straffen.

De gehackte documenten zouden volgens de betrokken media het sterkste bewijs tot nu toe zijn van een beleid waarbij elke uiting van de Oeigoerse identiteit, cultuur of van het islamitische geloof wordt geviseerd. Niemand minder dan president Xi Jinping zelf zou daarachter zitten.