34 procent van het fruit in ons land is gecontamineerd met pesticiden van de schadelijkste categorie. Dat blijkt uit gegevens van het Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) waarover De Standaard bericht. Is het nog veilig om fruit te eten? En wat kunnen we zelf tegen pesticiden doen?

1. Is fruit eten nog gezond?

‘Het is niet alleen gezond, het is zelfs aan te moedigen’, is Pieter Spanoghe, professor gewasbescherming aan de Universiteit Gent, duidelijk. In een studie voor het Federaal ...