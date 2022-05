Laatste week proces Johnny Depp en Amber Heard: komt Kate Moss aan het woord?

Na zes weken komt er deze week een einde aan het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard. Nadat een dokter maandag al aan het woord is gekomen over de afgesneden vingertop van Depp, getuigt Kate Moss mogelijk een van de volgende dagen.

De zesde week van het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp en Amber Heard ging gisteren van start met onder meer de getuigenis van een handchirurg. En het beloofde ineens een bewogen laatste week te worden.

Dr. Richard Moore, een orthopedisch chirurg die gespecialiseerd is in handoperaties, getuigde dat het onwaarschijnlijk is dat de vingertop van Depp is afgesneden door een fles. Volgens de acteur had Heard een wodkafles naar hem gegooid, waardoor hij het topje van zijn vinger verloor. De handchirurg zei dat er ook schade zou moeten zijn aan zijn vingernagels, maar dat is niet het geval.

Johnny Depp gaf in het verleden al verschillende verklaringen voor de verwonding aan zijn middelvinger, die hij in 2015 heeft opgelopen tijdens een reis met Heard naar Australië. Zo vertelde hij soms dat hij het zelf heeft gedaan of dat zijn vinger tussen een deur is terechtgekomen. Die laatste verklaring leek ook dr. Richard Moore het meest aannemelijk. Hij had Depp echter niet onderzocht op het moment van de verwonding, argumenteerden de advocaten van de Pirates of the Caribbean-acteur tijdens het kruisverhoor.

Het incident is een van de belangrijke discussiepunten in de rechtszaak. Die zaak begon nadat Amber Heard in 2018 een opiniestuk had gepubliceerd in The Washington Post, waarin ze zichzelf omschreef als een slachtoffer van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij naam genoemd werd, had hij wel het gevoel dat het over hem ging. Hij klaagde haar daarom aan voor smaad. Tijdens het proces gingen al verschillende beschuldigingen van geweld heen en weer en ook de getuigenissen spraken elkaar vaak tegen.

Lastminutegetuigenis

Terwijl het advocatenteam van Amber Heard maandag besloot een extra getuigenis van Depp te laten vallen, vroeg het team van Johnny Depp om Kate Moss te laten getuigen. Het Britse supermodel dat in de jaren 90 een relatie had met de acteur, mocht eerst geen getuigenis afleggen, omdat haar ervaring met Depp niet relevant zou zijn voor het huidige proces.

Amber Heard haalde evenwel zelf het gerucht aan dat Depp Moss van de trap zou hebben geduwd tijdens hun relatie. Door die vermelding maakte Heard het supermodel plots wel relevant voor de zaak. De advocaten van Johnny Depp maakten dan ook meteen gebruik van die nieuwe kans om Moss alsnog te laten getuigen. Of Kate Moss haar verhaal mag doen in de rechtbank, wordt later vandaag beslist door de rechter.