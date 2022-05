Hij maakte films met Benoît Poelvoorde en Jean-Claude Van Damme, won verschillende internationale prijzen en stond op tal van rode lopers. Vandaag zit de Brussels-Franse regisseur Olias Barco in de loopgraven in Oekraïne. ‘Ik zie hier beelden die je zelfs in de goorste horrorfilms niet ziet.’

Maandag 28 februari, 18 uur. We zitten in het Brusselse café La Madeleine te wachten op regisseur en producer Olias Barco (53). Hij wil ons spreken over de oorlog in Oekraïne, die vier dagen eerder is ...