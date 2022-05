Rechtszaak over blokkering Russia Today

Nederlandse organisaties vechten bij het Europees Hof van Justitie de blokkering van Russische staatsmedia aan.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vecht, samen met internetproviders, het Persvrijheidsfonds en burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, het Europees uitzendverbod op Russische staatsmedia aan. Dat meldt de NOS.

De coalitie staat niet achter het gedachtegoed van zenders als Sputnik en Russia Today, zegt ze. Maar ze vindt de maatregel wel buiten proportie en ongepast. Zo missen onderzoekers en journalisten toegang tot eventueel belangrijke informatie.

‘Het is staatspropaganda’, zegt Thomas Bruning, secretaris van de NVJ. ‘Maar als regeringsleiders zelfstandig informatie kunnen verbieden, raakt dat de democratische rechtsstaat als geheel.’

Ook de manier waarop het verbod tot stand is gekomen, zonder tussenkomst van een nationale mediaregulator, is volgens de organisaties onrechtmatig. ‘Dit zet de deur open voor meer blokkeringen.’

Na de Russische inval verbood commissievoorzitter Ursula Von der Leyen, als onderdeel van een sanctiepakket, dat Sputnik en Russia Today nog te zien zouden zijn in EU-landen. Daarmee wilde ze de Russische desinformatie over de oorlog in Oekraïne een halt toeroepen. Later kondigde ze aan nog meer zenders in de ban te willen doen. Ook bij ons leidde dat toen tot forse kritiek in juridische kringen.