Familie Planckaert neemt afscheid van mémé Clara

De familie Planckaert heeft gisteren afscheid genomen van hun mémé Clara, de moeder van Christa Planckaert. Twee weken geleden liet de familie al weten dat het niet goed met haar ging. Ze werd 96 jaar.

‘Intens verdrietig, maar dankbaar voor de ontelbare mooie herinneringen, hebben we gisteren in familiekring afscheid genomen van mémé Clara’, laat de familie weten in een korte persmededeling. ‘Dicht bij elkaar en vol warme gedachten is ze van ons heengegaan.’

Twee weken geleden werd al duidelijk dat de moeder van Christa Planckaert, de echtgenote van Eddy Planckaert, ernstig ziek was.

Junior Planckaert nam op Instagram afscheid van zijn grootmoeder: