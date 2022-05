Club Brugge overweegt Carl Hoefkens als hoofdtrainer

Club Brugge moet nog een trainer vastleggen voor volgend seizoen en houdt de optie Carl Hoefkens (43) open. De vraag is: durft het bestuur de assistent promoveren of wordt het toch nog een meer ervaren buitenlander?

Van Alfred Schreuder is intussen al even bekend dat hij naar Ajax trekt. Maar wie zijn opvolger wordt, moet Club Brugge nog bekendmaken. Met Wouter Vrancken, die op weg is naar Genk, valt alvast de meest logische Belgische naam weg. Maar er zijn nog meer landgenoten natuurlijk. Wat dacht u van Carl Hoefkens (43)?

Hoefkens keerde in 2018 als oud-speler van Club terug naar Jan Breydel, waar hij verbindingsman werd tussen de jeugd en de A-kern. Hij werd vervolgens ook toegevoegd aan de technische staf van Philippe Clement en bleef assistent onder Schreuder. De voorbije maanden was hij zeer aanwezig langs de lijn en mogelijk gaan we hem daar nog vaker zien, maar dan als T1. Bij Club wordt er effectief over nagedacht om Hoefkens te promoveren. Meerdere mensen in de sportieve werking zijn bereid om hem die kans te geven. In het Belfius Basecamp geniet hij dan ook een prima reputatie. Ook in de spelersgroep wordt steeds meer rekening gehouden met Hoefkens als hoofdtrainer, maar de finale beslissing ligt bij Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe.

Het zou zeker een verrassing zijn mocht Hoefkens het halen, aangezien hij geen enkele ervaring als T1 heeft. Dat is de reden waarom Philippe Clement destijds eerst via Waasland-Beveren en Genk moest passeren. Maar zijn kennis van het huis en vooral het feit dat hij perfect weet welk talent Club in de rangen heeft, zijn wel troeven. Hij kneedde Charles De Ketelaere, overtuigde Noah Mbamba om over te komen van Genk en kent de opkomende jongeren door en door. Zijn visie stemt ook overeen met die van de club, want hij wil die jongeren ook kansen geven op het hoogste niveau.

Alonso bekijkt zijn opties

Hoefkens zelf, die onlangs KV Mechelen wandelen stuurde, staat er absoluut voor open. Maar het blijft afwachten, want uiteraard heeft Club ook volop buiten de landsgrenzen gekeken. In de winter was Xabi Alonso (40) nog nadrukkelijk in beeld, maar toen wilde de voormalige Spaanse ­wereldkampioen de B-ploeg van Real Sociedad niet in de steek laten. Nu, na de degradatie uit tweede klasse, gaat hij wél vertrekken. Zijn entourage laat weten dat hij meerdere opties heeft en die nog bestudeert.