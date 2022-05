Gelekte foto’s lockdownfeestje brengen Johnson in verlegenheid

Foto’s van de Britse premier Boris Johnson die een toost lijkt uit te brengen op een lockdownfeestje, blazen het ‘partygate’-schandaal nieuw leven in. De beelden lijken moeilijk te rijmen met Johnsons eerdere verklaringen.

Volgens de zender ITV News werden de beelden gemaakt tijdens het afscheidsfeest van Lee Chain, de voormalige chef communicatie van Johnson. Dat vond plaats in de ambtswoning van de premier, aldus de zender. Op dat moment, in november 2020, waren bijeenkomsten met mensen van buiten het eigen huishouden niet toegestaan.

Persagentschap Reuters wijst er alvast op dat de beelden moeilijk te verzoenen zijn met eerdere uitspraken van Johnson. Toen hij in december 2020 in het parlement gevraagd werd naar de bijeenkomst van een maand eerder, verzekerde hij nog dat alle maatregelen nageleefd werden.

Angela Rayner, ondervoorzitter van oppositiepartij Labour, concludeert alvast dat Johnson loog. ‘Boris Johnson zei herhaaldelijk dat hij niets wist over inbreuken op de regels. Nu is er geen twijfel meer: hij loog. Johnson heeft de regels opgesteld, en ze vervolgens overtreden’.

De politie voerde al eerder een onderzoek schendingen van de coronaregels tijdens de bijeenkomst. In een reactie laat het kabinet van Johnson enkel weten dat de politie tijdens dat onderzoek toegang had tot alle beschikbare gegevens, waaronder ook de foto. Johnson zelf werd niet beboet voor zijn aanwezigheid. Hij werd wel beboet voor het bijwonen van zijn eigen verjaardagsfeest in juni 2020. In totaal zijn 126 boetes uitgeschreven voor de verschillende lockdownfeestjes. Johnson sprak nadien wel over een ‘vergissing’, maar weigerde ontslag te nemen.

Het politieonderzoek werd vorige week afgerond, maar daarmee lijkt ‘partygate’ dus nog niet begraven. Later deze week wordt de volledige publicatie van het veelbesproken rapport van de Britse hoge ambtenaar Sue Gray verwacht. Uit een eerder vrijgegeven ingekorte versie bleek dat zij spreekt van ‘moeilijk te verantwoorden gedrag’ en falend ‘leiderschap en beoordelingsvermogen’. In het volledige rapport zullen wellicht ook details opduiken die niet door de politie zijn onderzocht. Onduidelijk is of de nu uitgelekte foto één van die details is.