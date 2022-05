Politie betaalt 862 informanten voor gouden tip, maar niet iedereen krijgt even veel

De politie gaf vorig jaar 862 keer geld voor een waardevolle tip over het misdaadmilieu in ons land. ‘Hoeveel geld een informant exact krijgt, hangt af van welk risico die loopt en hoe waardevol de info is.’ Om informanten over de streep te trekken, steeg het tipgeld wel met 30 procent. ‘Zo liggen de bedragen ook meer in lijn met de vergoedingen in het buitenland.’

