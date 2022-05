Weerbericht | Afwisselend opklaringen en bewolking met enkele buien

Dinsdag wisselen opklaringen af met zwaarbewolkte perioden en vallen er geregeld buien. In de namiddag verwachten we vooral over het noordwesten enkele stevige buien, die mogelijk vergezeld worden van een donderslag. Daarna wordt het vanaf de kust droger en zonniger, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 13 of 14 graden in Hoog-België en 17 graden in Laag-België. De wind waait meestal matig uit zuidwest tot west. Aan de kust staat een vrij krachtige westzuidwestenwind.

Dinsdagavond sterven de buien uit en wordt het droog met brede opklaringen. In de loop van de nacht is er vooral in de Ardennen kans op vorming van enkele lage wolkenvelden. De minima liggen tussen 3 graden in sommige Ardense valleien en 11 graden aan zee. De wind wordt zwak tot matig uit zuidwest.

Woensdag begint met mooie zonnige perioden. Vervolgens wordt het vanaf de kust wisselend tot zwaarbewolkt met vooral over de westelijke helft van het land kans op een buitje. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge venen en 19 graden in de Kempen. De wind waait eerst zwak tot matig uit het zuidwesten. Later wordt hij matig tot in het westen soms zelfs vrij krachtig, met rukwinden tot rond 50 km/uur.