Tessa Wullaert en Deniz Undav spelers van het jaar

De spitsen Tessa Wullaert (Anderlecht) en Deniz Undav (Union) zijn maandagavond in Schaarbeek uitgeroepen tot Spelers van het Jaar van de Pro League. Felice Mazzu (Union) is trainer van het jaar, landskampioen Club Brugge had met Charles De Ketelaere (beste jongere) slechts één laureaat.

Het zijn de spelers zelf die stemmen op de onderscheidingen van de ‘Pro League Awards’. Tessa Wullaert (29) haalde het voor de 23-jarige Marie Minnaert (dit seizoen Club, volgend seizoen Anderlecht) en de 18-jarige Marie Detruyer (OHL). Deniz Undav klopte AA Gent-speler Tarik Tissoudali en Union-middenvelder Casper Nielsen. Charles De Ketelaere eindigde als vierde, zijn Club-ploegmaat Hans Vanaken als vijfde.

Club-doelman Simon Mignolet viel buiten de top-25. Hij was beslissend met reddingen tijdens de play-offs, maar de stemming was toen al afgelopen.

Tessa Wullaert. Foto: BELGA

Junya Ito (Genk) scoorde na een dubbele een-twee met Kristian Thorstvedt en Paul Onuachuo de goal van het jaar tegen OHL. Andere nevenprijzen gingen naar Erik Lambrechts (scheidsrechter van het jaar), Lukas Van Eenoo (Westerlo, beste speler in 1B), OHL (beste terreinverzorgers) en AA Gent en Waasland-Beveren (beste community-werking).

Ex-Red Flame Aline Zeler werd als eerste opgenomen in de nieuwe ‘Hall of Fame’ van de Pro League. De afscheidnemende Pierre Denier (65) kreeg een ‘lifetime achievement award’. Hij is al vijftig jaar aangesloten bij Winterslag en nadien fusieclub Genk.