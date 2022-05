Pro League heeft alweer nieuw plan voor competitiehervorming: ‘te nemen of te laten’

De Pro League heeft een nieuw plan klaar om de competitie te hervormen. 14 clubs zouden in eerste klasse spelen, 18 in tweede. Liefst vier clubs kunnen degraderen. Het lijkt te nemen of te laten.

Na alle probeersels van de afgelopen maanden wordt dit het ultieme voorstel om volgend seizoen drie degradanten uit de eerste klasse te vermijden. Het plan lijkt op het eerste gezicht op wat we voor de coronacrisis kenden – met Play-off 1 en Play-off 2 – maar het heeft ook enkele wezenlijke verschillen.

Eerste klasse zou namelijk uit slechts veertien clubs bestaan. Ze spelen een volledige competitie onder elkaar (26 wedstrijden) en daarna play-offs. De eerste zes spelen een Play-off 1 voor de titel. De halvering van de punten wordt ­afgeschaft. De Europese tickets worden op basis van de eindrangschikking in PO1 verdeeld, zoals dat nu al enkele jaren het geval is. De vierde in de stand kan zijn Europees ticket nog kwijtspelen als het de barrages tegen de winnaar van Play-off 2 verliest.

Spannendere Play-off 2

Er komt dus opnieuw een PO2 waar alle andere clubs aan deelnemen, zodat het seizoen niet langer begin april kan afgelopen zijn voor de helft van de clubs. De nummers ­zeven tot en met veertien worden ingedeeld in twee poules in PO2. Spannender dan ooit, want ze ­spelen nog voor een Europees ­ticket én tegen de degradatie.

De eerste twee uit elke poule strijden in kruisfinales om een ­barragematch voor een Europees ticket tegen de vierde uit PO1. De nummers drie en vier uit elke poule zijn er erger aan toe. Ook zij spelen kruisfinales, maar tegen de degradatie. De derde uit poule 1 tegen de vierde uit poule 2, de vierde uit poule 1 tegen de derde uit poule 2.De twee verliezers van die finales ­degraderen onherroepelijk uit eerste klasse. Hun plaatsen worden ingenomen door de nummers 1 en 2 uit tweede klasse. Theoretisch kunnen de zevende en achtste na de reguliere competitie nog uit ­eerste klasse degraderen.

De winnaars van de degradatieduels uit PO2 van eerste klasse zijn nog niet veilig. Zij moeten het in nieuwe finales opnemen tegen de winnaars van de play-offs in tweede klasse. Die twee teams uit tweede klasse komen uit een knock-outsysteem tussen de nummers 3 tot en met 8 uit die tweede klasse. Een tweede klasse overigens die uit achttien ploegen bestaat, onder wie vier belofteploegen van clubs uit eerste klasse, en waarvan de laatste twee degraderen naar de amateurreeksen.

Financiële compensaties

Waarom zou deze competitie­hervorming nu wel lukken terwijl het de vorige keren altijd is stuk­gelopen? Omdat er toegevingen zijn gedaan aan alle partijen. De grote clubs krijgen een kleinere competitie in eerste klasse met maximaal 36 matchen. De kleinere clubs krijgen een ­behoorlijke parachute bij degradatie. Liefst 20 miljoen euro – dat is 20 procent van het huidige tv-contract – zouden de clubs van tweede klasse onder ­elkaar mogen verdelen. Bovendien wordt het meervoudig stemrecht afgeschaft. Niet langer drie stemmen voor de topclubs, twee voor de kleinere en één stem voor de clubs uit 1B. Ook wordt een seizoen langer – dus ook in 2023-24 – met achttien clubs in eerste klasse gespeeld.

De Algemene Vergadering van de Pro League beslist op donderdag 2 juni of het plan wordt aanvaard. Als dat niet gebeurt, degraderen er volgend seizoen drie clubs en telt eerste klasse vanaf 2023-24 zestien clubs en blijft PO1 en PO2 zoals voorheen.