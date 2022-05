Proces-Aquino verhardt: ‘Straathonden, bastaarden en varkens’

De sfeer op het proces-Aquino is gespannen en bitsig. Scheldwoorden en doodsbedreigingen vlogen maandag heen en weer tussen de Aquino’s en de Hamidovic-clan.

‘Meneer de voorzitter, u kent ons toch? Wij gaan toch niet naar de politie?’ Lucio Aquino (60), een van de vijf overlevende broers van de Aquino-clan, klonk oprecht verbaasd. De voorzitter op het proces, Jo Daenen, vroeg waarom Lucio niet naar de politie ging toen de Aquino-clan al snel na de moord een naam kon plakken op een van de mannen die Silvio Aquino op 27 augustus 2015 hadden doodgeschoten.

Met een foto die ze stiekem in het mortuarium hadden genomen van de doodgeschoten Samson Hudorovich, een van de aanvallers van Silvio, gingen ze rond in het misdaadmilieu, en met succes. Faker E.K., een crimineel uit Antwerpen, herkende de doodgeschoten Samson. Maar de politie bellen kwam niet in de Aquino’s op.

‘Vrienden naaien je’

Faker E.K., alias Alex, zit een straf uit wegens grootschalige cocaïnesmokkel. Hij werd gisteren manu militari uit de gevangenis gehaald omdat hij geen zin had om te komen getuigen, en daagde op in short en slippers. Hij vertelde hoe hij in mei 2015 ook overvallen werd door valse politiemensen met getrokken pistolen, net zoals Silvio Aquino.

‘Ze hebben me in een auto gesleurd en een zak over mijn hoofd getrokken. Met mijn sleutel drongen ze mijn appartement binnen. Ze stalen voor meer dan twee miljoen euro aan geld, kledij en dure horloges.’ Of er ook cocaïne gestolen was, wilde de openbare aanklager weten. ‘Dat kan ik niet zeggen, ik ga mezelf niet beschuldigen’, zei Alex. Hij had geen aangifte gedaan. ‘Nochtans had ik dat geld eerlijk verdiend met de opbrengst van mijn broodjeszaak, frituur en drie discotheken’, zei hij.

Om zijn spullen terug te vinden, deed Alex vervolgens navraag bij veel van zijn criminele contacten. ‘Ik ben gaan zoeken in mijn kennissenkring. Kent u het gezegde: vrienden naaien je, vijanden doden je? Het moest wel een vriend zijn die de dieven getipt had.’

Een van de vrienden bij wie Alex polste, was Marino Trotta. Die stelde hem voor aan Samson Hudorovich, die hem zou helpen de gestolen horloges terug te vinden. Maar een paar weken later daagden de Aquino’s op met een foto van de dode Samson. Alex vertelde een dag later aan Trotta dat de Aquino’s langs waren geweest. ‘Ik zei dat de jongen die mijn horloges ging zoeken, dood was. Marino was in paniek en vroeg om dat niet aan de Aquino’s te melden.’

Dode kip

Lucio Aquino, een van de broers van de vermoorde Silvio, is ervan overtuigd dat Trotta achter de mislukte ontvoering van zijn broer zit. ‘Trotta was gewoon jaloers op onze familie. In Italië is heel zijn familie uitgemoord, omdat ze in Napels iets gelijkaardigs hadden gedaan.’

Volgens Lucio zit Trotta ook achter een homejacking in 2013 bij zijn zus Lucia Aquino. ‘De dag nadien gingen we bij Trotta langs om de temperatuur te polsen. Hij schrok en dronk een hele fles water in één keer leeg van de stress. Hij was het, ik ben er zeker van.’

Na de getuigenis van Lucio kwam het nog tot een scheldpartij tussen hem en de beklaagden. Honden, straathonden, varkens en bastaarden, beten ze elkaar toe. Tot de voorzitter een pauze inlaste om de orde te herstellen. Marino Trotta kwam nadien niet meer terug. ‘Om medische redenen’, volgens zijn advocaat.

Hij hoorde niet meer hoe Raf Aquino, de oudste broer, getuigde. Hij wordt algemeen beschouwd als de peetvader van de familie. ‘We denken iedere dag aan Silvio, er zijn geen woorden voor. We hebben een herdenkingsplaat voor hem gemaakt op de plaats van de feiten. We zetten daar bloemen, maar ze trekken die soms kapot. We hebben er ook al eens een dode kip gevonden.’