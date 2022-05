Ze zijn ondraaglijk om lang naar te kijken, de beelden uit Oekraïne die dit jaar worden getoond langs de glamoureuze Promenade in Davos, in het voormalige hoofdkwartier van de Russische ­delegaties. Meer dan 4.000 (geverifieerde) foto’s tonen ­massagraven in Irpin, raketinslagen op appartements­gebouwen, toegetakelde lijken in Boetsja of een zwaar ­verbrande man die wezenloos voor zich uitstaart na een Russische raketaanval in Charkov, en confronteren de ­bezoekers met de horror van de oorlog.