Ellen van Dijk fietst nieuw werelduurrecord: ‘Blij toen ik hoorde dat het voorbij was’

Ellen van Dijk mag zich vanaf vandaag de nieuwe werelduurrecordhouder noemen bij de vrouwen. De 35-jarige Nederlandse fietste op één uur tijd maar liefst 49,254 kilometer bij elkaar. Ze doet daarmee ruimschoots beter dan het voormalige record van de Britse Joscelin Lowden (48,405 kilometer) eind vorig jaar.

Onderweg flirtte Van Dijk zelfs even met het voormalige record van Eddy Merckx (49,431 kilometer), maar in de slotfase moest de wereldkampioene in het tijdrijden toch wat gas terugnemen.

‘Op het einde werd het allemaal een beetje wazig en was ik blij toen ik hoorde dat het voorbij was’, zei de wielrenster van Trek-Segafredo na afloop in een kort interview met de Duitse oud-wielrenner Jens Voigt.

‘Ik startte en toen heb ik ergens rond de 190 rondjes alleen een zwarte lijn gezien’, zei Van Dijk over haar aanval. ‘Ik was in het begin een beetje zenuwachtig, maar had het onder controle. Na een half uur wist ik met mijn rondjes van 18,1 dat, als ik niet veel langzamer zou gaan rijden, ik het record zou gaan pakken.’

‘Als ik me goed voelde wilde ik na 45 minuten nog versnellen, maar in plaats daarvan ging ik langzamer rijden’, vervolgde de Nederlandse. ‘Dat betekende dat dit was wat er voor vandaag in zat. Ik ben heel blij dat ik het record heb.’