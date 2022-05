Zijn leger knoeit maar intussen heeft Poetin wel bijna wat hij wou

Het Russisch leger is lang niet zo sterk als we vreesden. De soldaten zijn ongemotiveerd, hun leiders stapelen de fouten op, hun wapenarsenaal is beperkt. Toch heeft Poetin intussen bijna de hele Donbas in handen en de doorgang naar de Krim die hij zo graag wou. Is dat genoeg voor hem?





Met buitenlandjournalist Dominique Minten bespreken we het verloop van de oorlog en de kansen op een onderhandeld einde van die oorlog.

