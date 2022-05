Russische soldaat veroordeeld tot levenslange celstraf

Een Oekraïense rechtbank heeft de Russische tankbestuurder Vadim Sjisjimarin (21) veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf omdat hij een burger heeft doodgeschoten. Hij is de eerste Russische soldaat die terechtstond voor de moord op Oekraïense burgers.

Sjisjimarin schoot op 28 februari een 62-jarige fietser dood in het dorpje Tsjoepahivka, in het noorden van Oekraïne. De rechter zei dat Sjisjimarin, die een ‘crimineel bevel’ uitvoerde van een soldaat met een hogere rang, met een automatisch wapen meerdere schoten naar het hoofd van het slachtoffer vuurde.

De beschuldigde toonde geen emotie toen de uitspraak werd voorgelezen. Eerder had hij al schuld bekend. ‘Ik weet dat u me niet kunt vergeven, maar toch vraag ik vergiffenis’, zei hij donderdag tegen de weduwe van de man. Vrijdag herhaalde hij dat hij de gevolgen van zijn daad zal dragen. ‘Ik wilde daar niet zijn. Maar het is gebeurd.’

Bijstand vanuit Rusland kreeg Sjisjimarin niet. Ook nu heeft het Kremlin nog niet gereageerd. Rusland ontkent dat Russische soldaten oorlogsmisdaden begaan. De tankbestuurder is een van de vele Russische soldaten afkomstig uit afgelegen regio’s. Sjisjimarin komt uit een stadje nabij ­Irkoetsk, diep in Siberië.

De soldaat zal niet de laatste zijn die terechtstaat voor oorlogsmisdaden. De Oekraïense hoofdaanklager ­Irina Venediktova onderzoekt al meer dan 11.000 misdaden van Russische soldaten.