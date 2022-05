Politie op zoek naar man die leerkracht in Anderlechtse school bedreigde met alarmpistool

In een school in Anderlecht is maandagnamiddag een schot gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Dat meldt de politiezone Brussel Zuid aan onze redactie. Volgens de politie zou een leerkracht bedreigd zijn, maar de juiste omstandigheden van het hele incident zijn nog onduidelijk.

Volgens politiewoordvoerder Sarah Frederickx is iedereen in veiligheid gebracht, ook de leerkracht die bedreigd werd. Momenteel is de politie wel nog op zoek naar de man. ‘Hij vormt geen gevaar, want het gaat mogelijk om een alarmpistool en die vuurt geen kogels af’, zegt Frederickx.

Getuigen zagen maandagnamiddag omstreeks 14 uur hoe een persoon die een handwapen bij had, een school in de Habermanstraat in Anderlecht binnenstapte. Even later weerklonk ook een schot. ‘We zijn de school en de omgeving aan het uitkammen om die man te vinden’, aldus Frederickx nog.

Volgens het getuigenis van een leerling was er heel wat paniek na het incident. ‘Verschillende mensen waren aan het huilen’, zegt de leerling aan persagentschap Belga. ‘De leerkrachten zeiden dat we naar de turnzaal moesten vluchten. Daar hebben we een uur of twee moeten wachten. Nadat we gefouilleerd werden door de politie, mochten we de school verlaten.’

De politie heeft een veiligheidsperimeter ingesteld van ongeveer honderd meter rond de school.

Update situatie Anderlecht: Er was een incident met een alarmpistool in een school. Onze ploegen zijn ter plaatse. Er is géén gijzeling aan de gang. Kinderen en personeel zijn in veiligheid. #anderlecht — Politiezone Zuid (@pz_zuid) May 23, 2022

Foto: BELGA