Luchthaven werft 600 mensen in een maand aan

De Brusselse luchthaven kon in een maand tijd bijna de helft van de openstaande 1.200 vacatures invullen. Hiermee moeten chaotische taferelen zoals in Schiphol vermeden worden. De luchthaven verwacht deze zomer op 80 tot 85 procent van de capaciteit van een normale zomer te zitten.

Een normale zomer wordt het nog niet, volgens Arnaud Feist, ceo van Brussels Airport, ‘maar het wordt wel heel druk op de luchthaven. Mensen willen opnieuw op reis na twee covidzomers. Ze hebben er de afgelopen twee ook vaak voor gespaard’. Op dit moment zit de luchthaven op zo’n 70 procent van de pre-covid capaciteit. ‘In de zomer gaat dat naar 80 tot 85 procent.’ Zo’n 90 procent van de vluchten zijn hernomen. ‘Het najaar blijft een grote vraag. Zakenvluchten zullen structureel 15 tot 20 procent lager liggen dan voor corona. Het is niet duidelijk of mensen dan door de koopkrachtcrisis minder gaan vliegen.’

In buurlanden leidde de massale terugkeer van toeristen al tot chaotische taferelen. Luchthavens moesten in de coronacrisis massaal mensen afdanken of op tijdelijke werkloosheid zetten. Velen kwamen niet terug omdat ze een andere job vonden. Hierdoor is er onvoldoende personeel om de bagage af te handelen. In een uiterst krappe arbeidsmarkt zoals Amsterdam zijn nieuwe werknemers simpelweg niet te vinden.

Om dit soort hinder voor de passagiers te vermijden, startte de Brusselse luchthaven een campagne met een goede 1.200 vacatures. ‘Die campagne loopt vlot. In een maand vonden we al 600 nieuwe mensen. De samenwerking tussen de verschillende arbeidsplatformen zoals Aviato en Actiris gaat gezwind. We moeten wel nog eens zo’n 640 vacatures invullen.’ Feist kon wel niet zeggen waar die mensen precies vandaan komen. Het is een oud zeer dat vacatures op de luchthaven moeilijk in te vullen zijn omwille van een heel krappe arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant en een moeilijk aansluiting tot de vele werkzoekenden in het Brusselse. Het is nog niet duidelijk of de luchthaven nu een formule heeft gevonden om die laatste groep beter te bereiken.

In de toekomst mikt de Brusselse luchthaven nog meer op langeafstandsvluchten en cargo. Het gaat niet langer moeite doen om korteafstandsvluchten of lowbudgetmaatschappijen aan te trekken. Meer toeristische vluchten moeten ook de structurele terugval van de zakenreiziger opvangen. ‘Pas tegen 2024 of 2025 verwacht ik een volledig herstel van het aantal passagiers’, voorspelt hij. Feist hoopt wel dat de luchthaven dit jaar uit de rode cijfers blijft, na twee stevige verliesjaren. Dat kwam door de extreme terugval van het aantal passagiers. In 2019 waren dat er nog 26,4 miljoen. In 2020 viel dit aantal door corona terug tot 6,7 miljoen passagiers. Vorig jaar waren het er 9,4 miljoen. Wat het wel bijzonder goed deed was cargo. 2021 was het beste jaar voor cargo in 15 jaar. Dat kwam vooral door het transporteren door de lucht van maar liefst 1,2 miljard coronavaccins. Ook e-commerce deed het uitstekend.

Brussels Airport werpt zich ook steeds meer op als vastgoedspeler en - ontwikkelaar. Brussels Airport stopt met het oude model van het omliggend vastgoed te verkopen. Het wil de gebouwen in en rond het luchthavengebouw zelf ontwikkelen en verhuren. Zo kocht het in 2019 het gebouw van het Sheraton-gebouw. Er komt een tweede hotel naast de inkomsthal en een derde gebouw voor kantoren, naast de kantoren waar nu al Deloitte, Microsoft en KPMG huizen. ‘Ook op Brucargo kopen we oude magazijnen op en verbouwen we die tot moderne, uniforme logistieke ruimtes die we dan verhuren.’