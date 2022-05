Een paar decennia geleden was sperma makkelijk te krijgen

Mannelijk zaad. Je hebt het nodig om een kind te verwekken. Maar veel meer is het niet. Zo dachten we toch vroeger, zowat 50 jaar geleden. Kon een man geen kind verwekken, dan zorgde een vriendelijke dokter wel voor sperma van een andere man.



Voor spermabanken bestonden geen regels en spermadonors waren anoniem. Maar dat laatste is aan het veranderen. Over de geschiedenis van de spermabanken schreef cultuurhistorica Tinne Claes het boek ‘Zaad zonder naam’. Veerle Beel van onze binnenlandredactie gaat met haar in gesprek. ‘Zaad zonder naam’ is meteen ook de titel van een nieuwe vijfdelige podcastreeks, waarvan de eerste aflevering vandaag verschijnt op de alle podcastplatformen. In onze app DS podcast is de reeks trouwens meteen al volledig beschikbaar.

