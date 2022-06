Podcast Zaad zonder naam (Deel 4) | Het kind dat haar vader zoekt

Het 25e verjaardagsfeest van Steph en haar drielingsbroer en -zus draait anders uit dan verwacht. Haar broer verkondigt tijdens het dessert dat een dronken tante hem verklapt heeft dat hun vader niet hun echte vader is.





‘Wij komen van de spermabank’, klinkt het. Steph worstelt daarna meer en meer met haar identiteit. Ze gaat op zoek naar die ene onbekende man: haar biologische vader.

OVER DEZE PODCAST

De podcastreeks ‘Zaad Zonder Naam’ vertelt in vijf afleveringen het verhaal van de begindagen van spermadonatie in ons land, toen er haast geen regels waren. Eén spermadokter, één wensmoeder, één donor en één donorkind vertellen hun kant van het verhaal.

