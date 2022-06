Podcast Zaad zonder naam (Deel 3) | Wanneer je kinderen plots een verschillende vader hebben

Mies en Christine leren elkaar kennen als ze achttien zijn. Ze worden eerst vriendinnen, daarna worden ze een koppel. Maar Mies wil ook een gezin, en dat is in de jaren 80 als lesbisch koppel niet evident. Ze trekken naar een fertiliteitskliniek.





Mies raakt zwanger van een eerste kind, een paar jaar later volgt het tweede kind van dezelfde donor. Maar ruim drie decennia later blijkt dat laatste niet te kloppen. Haar kinderen zijn geen broer en zus, maar halfbroer- en zus.

OVER DEZE PODCAST

De podcastreeks ‘Zaad Zonder Naam’ vertelt in vijf afleveringen het verhaal van de begindagen van spermadonatie in ons land, toen er haast geen regels waren. Eén spermadokter, één wensmoeder, één donor en één donorkind vertellen hun kant van het verhaal.

CREDITS

Podcast Wederik De Backer, Tinne Claes | Montage en sounddesign Wederik De Backer | Mix Joris Van Damme | Muziek Tim Liebaert | Chef podcast Bart Dobbelaere | Met steun van Fonds Pascal Decroos

