Podcast Zaad zonder naam | De spermadonor die zijn kinderen zoekt

Begin jaren negentig ziet Marc een oproep in De Weekbode: ‘Donor gevraagd om onvruchtbare echtparen te kunnen helpen’. Hij wil andere mensen helpen, en 800 frank is mooi meegenomen.





Het zaad van Marc wordt niet ingevroren, maar meteen gebruikt. De wensouders die hij helpt, zitten naast hem in de wachtzaal van de dokter. 25 jaar later wordt Marc soms nog plots wakker door een droom over ‘zijn’ kinderen. Dromen waarin hij hen ziektes doorgeeft, zonder het te weten.

De podcastreeks ‘Zaad Zonder Naam’ vertelt in vijf afleveringen het verhaal van de begindagen van spermadonatie in ons land, toen er haast geen regels waren. Eén spermadokter, één wensmoeder, één donor en één donorkind vertellen hun kant van het verhaal.