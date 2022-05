Podcast Zaad zonder naam | De dokter die zelf zaaddonoren zocht

Eind jaren zeventig is er een gynaecoloog in de katholieke Kempen die op een idee broedt: waarom zou hij zelf geen spermabank oprichten? Harry Van der Pas voegt de daad bij het woord, in de periode van de seksuele revolutie kan dat. Hij helpt honderden kinderloze koppels om ouders te worden.





Wanneer hij met pensioen gaat, vernietigt hij alle dossiers. De donoren leven verder in absolute anonimiteit. Iets later krijgt hij een vraag: ‘Dokter, ik wil weten wie mijn vader is.’

OVER DEZE PODCAST

De podcastreeks ‘Zaad Zonder Naam’ vertelt in vijf afleveringen het verhaal van de begindagen van spermadonatie in ons land, toen er haast geen regels waren. Eén spermadokter, één wensmoeder, één donor en één donorkind vertellen hun kant van het verhaal.