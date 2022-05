Live Michelin | Tim Boury uit Roeselare wint verrassend derde ster, Zilte en Hof van Cleve kunnen drie sterren behouden

Verrassing: Tim Boury uit Roeselare wint een derde Michelinster. Het moment suprême leek de organisatie zelf te verrassen, want de groepsfoto met de andere driesterrenrestaurants Hof van Cleve en Zilte was net gemaakt toen Tim Boury het podium op werd geroepen. Comme Chez Soi verliest zijn tweede Michelinster en reageert teleurgesteld.

Viki Geunes van Zilte in Antwerpen en Peter Goossens van het Hof van Cleve in Kruishoutem zijn erin geslaagd om hun drie sterren te behouden. Ze werden meteen getrakteerd op een staande ovatie van het publiek. Peter Goossens blijft zo koning van de Belgische gastronomie: het is de achttiende keer dat hij zijn drie sterren kan behouden. Bovendien stonden heel wat chefs die vandaag het podium op mochten, ooit in zijn keuken. ‘Dat is het mooie aan mentor zijn, dat je de toekomst kan verzekeren’, zei Goossens.

En dan de plottwist: nadat de groepsfoto al genomen was, kwam er plots het nieuws dat restaurant chef Tim Boury van restaurant Boury uit Roeselare ook een derde sterk krijgt. De strak geregisseerde show in het Koninklijk Theater in Bergen kent dus ook verrassingen.

Een tweede verrassing kwam er bij monde van het Brusselse instituut Comme chez soi. Nog voor de sterren officieel waren uitgereikt, maakte het restaurant in een persbericht bekend dat het haar tweede Michelinster verliest. ‘Wij vernemen tot onze grote verbazing dat ons restaurant zijn Michelinster werd ontnomen’, klonk het bij chef Lionel Rigolet. ‘Wij willen ons fantastisch team, onze trouwe klanten, onze vrienden en familie bedanken voor hun niet-aflatende steun in goede en slechte tijden: hun aanwezigheid gaat recht naar ons hart en is alle sterren van de wereld waard. Comme chez soi is op de eerste plaats een huis dat graag ontvangt, behaagt en deelt. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.’

De twee Michelinsterren gaan naar deze restaurants:

Thijs Vervloet van restaurant Colette - De Vijvers in Averbode is een nieuwkomer aan het tweesterrenfirmament. ‘Het was een helse rit, maar we hebben ons doel bereikt’, reageerde hij. ‘Dit is het summum, gewoon fantastisch.’

Yves Mattagne van La Villa Lorraine by Yves Mattagne in Brussel krijgt ook twee sterren. ‘La grande dame’ van de gastronomie werkt zo aan een comeback nadat het zijn drie sterren een na een verloor.

Het duo Gert De Mangeleer en Joachim Boudens van restaurant Hertog Jan at Botanic in Antwerpen worden alweer bekroond. De chefs gingen na Hertog Jan in Brugge herbronnen en dat konden de Michelininspecteurs duidelijk smaken.

Maar liefst 16 zaken krijgen dit jaar hun eerste ster:

Ruben Christiaens van restaurant Vintage in Kontich. De 25-jarige chef werd ook uitgeroepen tot ‘Jonge Chef van het Jaar’.

Alex Verhoeven van restaurant Hert in Turnhout

Marius Bosmans van restaurant Arden in Villers-sur-Lesse

Thomas Diepersloot van Fine Fleur in Antwerpen

Frederik Dhooge van restaurant In den Hert in Wannegem-Lede.

Maxence Bouralha & Charles Maxime Legrand van restaurant Quai n°4 in Ath

Dimitri De Koninck van restaurant Nebo in Antwerpen

Lode De Roover van restaurant Fleur De Lin in Zele

Ryôdo Kajiwara van restaurant Ryôdô in Luxemburg

Ken Verschuren van restaurant Tinèlle in Mechelen. Het is de tweede keer dat de chef een eerste ster krijgt voor een restaurant waar hij chef is.

Martijn Defauw van restaurant Rebelle in Marke

Gary Kirchens van restaurant Aurum by Gary Kirchens in Ordingen

Julien Lucas van restaurant La villa de Camille et Julien in Luxemburg

Simon van Dun van restaurant Dim Dining in Antwerpen

Michiel De Bruyn van restaurant Sense in Waasmunster

Thomas Troupin van restaurant Toma in Luik. Hij wint ook een groene ster die ‘de gastronomie van morgen inspireert’.

De Sommelier award gaat naar Maxime Sanzot van Racines in Floreffe.

Bib Gourmand

De Bib Gourmands bestaan jaarlijks uit een selectie restaurants met een uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding. Dit jaar zijn het er 24:

Strofilia in Brussel, Bizie Lizie in Antwerpen, Nr. 12 by Helsen in Herentals, La Fermette des Pins in Buvrinnes, La Cantinetta in Grivegnée, Jeux de Goûts in Orchimont, Fico in Elsene, Instroom in Antwerpen, Monsieur V in Linkebeek, Fleur de Sel in Komen-Waasten, Le Sixième in Geldenaken, Table Rase in Polleur, Bottega Vannini in Sint-Pieters-Woluwe, Bistrot Benoit in Antwerpen, Antonio Morreale in Sterrebeek, Le Grand Pré in Erquelinnes, L’entretien in Leuze, Le Grand Maur in Spa, Bistrot L’îlot in Antwerpen, Bar Bask in Gent, Maïnoï in Eigenbrakel, La Fermette in Falaën, Origines in Bergen, Cuisine & Nous in Tilff.