Het grootste deel van gebieden rond Charkov zijn weer in handen van de Oekraïners. Toch blijven de inwoners van het dorp Koetoezivka, ten noorden van de miljoenenstad, nog steeds samenleven in een schuilkelder. Daar zitten ze al sinds 24 februari, dag één van de oorlog. Bekijk de reportage van onze correspondent in Oekraïne in bovenstaande video.